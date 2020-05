Wuhan hevder å ha testet 3 millioner innbyggere

utenriks

Onsdag meldte kinesiske statsmedier at Wuhan vil ha ferdigstilt testing av de 11 millionene som bor der i løpet av ti dager med en såkalt nukleinsyretest, av frykt for en ny smittebølge i Kina.

Torsdag begynte testingen Qiaokou-området, et av 13 områder, eller distrikter, i Wuhan i Hubei-provinsen. Fredag melder Reuters at nyhetsbyrået Xinhua rapporterer at 3 millioner innbyggere allerede er testet.

Dette inkluderer dog trolig mange som er testet før nukleinsyretesten ble introdusert, men det oppgis ikke hvor mange det er.

Utrolig tempo

Da Kina lanserte planen om å teste hele Wuhan i løpet av ti dager, reagerte flere på hvordan det skulle ordnes i praksis, selv med den raskeste av alle hurtigtester. Til og med det statlige Health Daily i Kina erkjente senest torsdag at Wuhans myndigheter måtte gjennomføre 730.000 tester per dag hvis de skulle klare det, og det var etter å ha trukket fra alle i Wuhan som allerede er nylig testet for koronaviruset.

Ifølge New York Times har Health Daily oppgitt at Wuhan har en daglig testkapasitet på 100.000, hvis det presses til det ekstreme. Til sammenligning klarte Sør-Korea, som blir hyllet for sin testing, å gjennomføre 20.000 tester fordelt på 633 stasjoner landet over i mars, da utbruddet der nådde toppen.

Med et slikt tempo ville det ta Wuhan rundt et og et halvt år å teste 11 millioner.

Modererte litt

Ifølge BBC har myndighetene nå påpekt at ikke alle de 13 områdene, eller distriktene, i Wuhan begynner testingen samtidig, så det er ikke slik at testingen av 11 millioner vil være ferdig neste helg.

– Noen distrikter vil starte fra 12. mai, andre fra 17. mai, for eksempel. Hvert distrikt avslutter sine tester innen ti dager fra datoen det startet, forklarer Wuhans senter for smittevern.

Foreløpig har altså langt fra alle 13 startet opp ennå.

Det hersker også noe tvil om hvorvidt det egentlig befinner seg 11 millioner personer i Wuhan lenger. Da Kina stengte ned Wuhan 23. januar hadde muliges så mange som 5 millioner av innbyggerne reist utenbys på grunn av den kinesiske nyttårsfeiringen. Det er fremdeles uklart hvor mange som har vendt hjem etter at byen gjenåpnet 8. april.

Oppdager umerkelig smitte

Hensikten med å teste absolutt alle, er å finne fram til såkalt asymptomatiske tilfeller, smittebærere som har koronaviruset i kroppen og potensielt kan smitte andre, men som ikke selv viser symptomer og derfor ikke vet at de burde isoleres.

Ifølge Xinhua har det blitt oppdaget en rekke asymptomatiske tilfeller i Kina den siste tiden.

Wuhans foreslåtte nukleinsyretest kan ifølge CNN vise seg mer effektiv enn andre type tester for å påvise smitte på et tidlig tidspunkt, sammenlignet med for eksempel tester som baserer seg på måling av immunrespons i kroppen.

Kina registrerte fire nye sykdomstilfeller torsdag og tre nye sykdomstilfeller av covid-19 onsdag. Alle disse hadde blitt smittet av noen i Kina. I tillegg har det blitt registrert 12 asymptomatiske tilfeller onsdag og 11 torsdag, altså personer som testet positivt uten å ha symptomer.

For øvrig har fastlandskina registrert 82.933 sykdomstilfeller av covid-19, mens dødstallet er 4.633.

(©NTB)