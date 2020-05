utenriks

Pågripelsen skjedde i Frankrike lørdag, der han bodde under falsk identitet i en Paris-forstad.

Kabuga var en gang en av Rwandas rikeste menn. Han er anklaget for å ha finansiert folkemordet for et kvart århundre siden.

– Pågripelsen av Felicien Kabuga i dag er en påminnelse om at de som var ansvarlig for folkemordet, kan bli stilt til ansvar, selv 26 år etterpå, sier påtaleansvarlig Serge Brammertz ved FN-domstolen Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler (IRMCT) i Haag.

