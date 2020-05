Over 500 døde i Aden på åtte dager

utenriks

En graver sier han aldri har sett en så stor strøm av døde i en by som har hatt mange blodige slag i løpet av fem års borgerkrig i landet. Han sier det kommer 10–15 døde hver dag, 10 ganger mer enn normalt.

Mange sykehus og helsestasjoner i byen er stengt etter at det medisinske personellet rømte av frykt for smitte, grunnet stor mangel på smittevernutstyr.

Hvis man mistenkes for å være smittet av koronaviruset og befinner seg i Aden, er det mest sannsynlige at man får vente hjemme på å dø, sier Mohammed Roubaid, som leder byens helsevesen.

Offisielt er det bare 106 smittede og 15 koronadødsfall i den sørlige delen av Jemen. Houthi-opprørerne som har kontroll i nord, sier det bare er to smittede og ett dødsfall der – en somalisk migrant.

Lokk på informasjon

Houthi-opprørerne legger lokk på all informasjon om koronautbruddet, selv om lokale leger forteller om stadig flere smittede og døde. Houthiene nekter å gi ut testresultater, og straffer journalister, leger og familier som vil fortelle.

Men en bølge av nye smittetilfeller både i nord og sør tyder på at viruset sprer seg raskt i det borgerkrigsherjede landet som mangler alle muligheter for å bremse det som følge av at helsevesenet er lagt i ruiner i borgerkrigen.

I den første uka av mai kom det en strøm av syke til covid-19-senteret på Kuwait-sykehuset i Sana. Minst 50 var trolig smittet av koronaviruset, og 15 av dem døde. Legene tror de var smittet siden houthi-myndighetene aldri opplyste om testresultatene. Dem opplyser de bare om når de er negative.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at i verste fall kan halvparten av Jemens befolkning på 30 millioner bli smittet og over 40.000 dø av viruset. WHO har sendt 6.700 testsett og sier at ytterligere 32.000 er på vei.

Kompleks borgerkrig

100.000 mennesker er drept i borgerkrigen mellom houthi-opprørerne med hovedkvarter i hovedstaden Sana og en saudiarabisk-ledet koalisjon som dannet en internasjonalt anerkjent regjering med sete i Aden.

Men koalisjonen sprakk da separatister med støtte fra De forente arabiske emirater jagde regjeringen ut av Aden i fjor sommer og dannet sitt eget selvstyre i forrige måned. Nå er de to grupperingene i kamp med hverandre i Abyan utenfor byen.

Helsevesen i ruiner

Helsevesenet i Aden lå allerede fra før i ruiner. Etter at separatistene tok over, er helsemyndighetene splittet, ansatte vet ikke hvem de arbeider for, og ingen tar avgjørelser, mens viruset sprer seg i tomrommet. Minst tre leger er døde av viruset i byen.

Det første tilfellet ble registrert 10. april, men bistandsorganisasjoner tror viruset har spredt seg fritt i landet siden mars.

Legene kan ha oversett det på grunn av et utbrudd av denguefeber og chikyungunya som følge av oversvømmelser som la store deler av byen under kloakkvann i flere uker.

(©NTB)