Under 100 nye koronadødsfall i Frankrike

Totalt har minst 27.625 mennesker dødd med covid-19 i landet.

71 færre covid-19-pasienter får intensivbehandling sammenlignet med fredag. Totalt får nå 2.132 koronasmittede intensivbehandling på franske sykehus, mot over 7.000 da krisen var på sitt verste i vår.

Til sammen er over 19.400 innlagt på sykehus med covid-19, over 3.000 færre enn for en uke siden, viser tallene helsedepartementet la fram lørdag.

Frankrike hevet mandag flere av de strenge smittevernstiltakene som ble innført 17. mars.

(©NTB)