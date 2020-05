Netanyahu tatt i ed én uke før han må i retten

utenriks

Netanyahu skal etter planen stilles for retten om bare én uke, men søndag ble han tatt i ed som Israels statsminister, en post han har hatt i 11 år.

I henhold til koalisjonsavtalen med sin tidligere rival Benny Gantz, skal Netanyahu være regjeringssjef i 18 måneder før Gantz tar over.

Tidligere forsvarssjef Gantz, som leder sentrumsalliansen Blått og hvitt, blir i mellomtiden forsvarsminister. Gantz brøt sitt løfte om aldri å regjere sammen med Netanyahu, noe han søndag rettferdiggjorde ved å si at han hadde valget mellom samling og «en slags borgerkrig».

«Storartet kapittel»

Kampen mot koronaviruset og en opprustning av økonomien presenteres som den nye regjeringens førsteprioritet. Men en ny internasjonal krise der den palestinske Vestbredden står i sentrum, kan bryte ut innen få uker.

Annektering av okkuperte områder på Vestbredden står høyt på agendaen.

– Det er på tide å bruke israelsk lov og skrive et nytt storartet kapittel i sionismens historie, sa Netanyahu om jødiske bosetninger på Vestbredden.

Kongen advarer

Allerede 1. juli kan regjeringen begynne å sette president Donald Trumps såkalte fredsplan ut i livet, ifølge avtalen mellom Gantz og Netanyahu.

Verdenssamfunnet for øvrig har i likhet med palestinerne avvist USAs plan, som gir grønt lys til å annektere de jødiske bosetningene og andre landområder på Vestbredden.

– Hvis Israel virkelig annekterer Vestbredden i juli, vil det føre til en massiv konflikt, sa Jordans kong Abdullah til det tyske magasinet Der Spiegel nylig.

Fredsavtale kan være truet

Flere eksperter har advart om at Jordan kan komme til å gå bort fra den historiske fredsavtalen med Israel fra 1994 dersom sistnevnte forsøker å annektere den frodige og strategisk svært viktige grenseregionen Jordandalen.

Netanyahu insisterer imidlertid på at annektering av områder der palestinerne vil opprette sin egen stat, vil «bringe oss nærmere fred».

– Disse territoriene er der hvor den jødiske nasjonen ble født og vokste, sa han.

På Vestbredden bor det nesten 3 millioner palestinere, samt hundretusenvis av israelere i bosetninger som anses som ulovlig i henhold til folkeretten.

Historisk krise

Samlingsregjeringen kommer på plass etter den lengste politiske krisen i landets historie. Tre valg måtte til på ett år.

– Den nye regjeringen har tatt form med støtte fra flertallet og skal være en regjering for alle israelere, sa han i Knesset.

Men med åtte partier med sterkt varierende syn på verden, ventes det at regjeringskoalisjonen raskt vil møte på utfordringer. Foruten kampen som kan være under oppseiling ved en eventuell annektering av de okkuperte områdene, må regjeringen samles om et etterlengtet statsbudsjett som håndterer de massive økonomiske problemene som pandemien har brakt med seg.

36 ministre

Innsettelsen av regjeringen ble dessuten forsinket av indre strid i Netanyahus høyreparti Likud om hvem som skulle bekle de ulike statsrådspostene.

Den nye regjeringen er den største i landets historie, med opptil 36 ministre og 16 viseministre. Kritikere har allerede anklaget regjeringen for sløsing og viser til at arbeidsledigheten i landet har steget til 25 prosent.

Tidligere forsvarssjef Gabi Ashkenazi fra Blått og hvitt blir utenriksminister, en jobb han tar over fra Likuds Israel Katz, som blir finansminister.

De folkevalgte i Knesset godkjente søndag formelt den nye koalisjonsregjeringen med 73 stemmer for og 46 imot.

70 år gamle Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd, anklager han selv avviser. Rettssaken ble utsatt på grunn av pandemien, men planen er at den skal starte 24. mai.

(©NTB)