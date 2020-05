Britene har mistet troen på regjeringens koronahåndtering

utenriks

42 prosent av de spurte sier at de har mistet troen på at regjeringen gjør det som bør gjøres for å bekjempe smittespredning, mens 39 prosent mener at håndteringen av krisen er god, viser målingen fra Opinium.

Det er første gang siden viruset rammet Storbritannia at et flertall er misfornøyde med regjeringens innsats mot pandemien.

Nærmere 35.000 koronasmittede briter er ifølge offisielle tall døde, ifølge uoffisielle tall over 50.000. Statsminister Boris Johnson sier at han forstår folks frustrasjon, men ber alle vise tålmodighet.

