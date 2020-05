Rekordlang applaus for spanske helsearbeidere

utenriks

Applausen over hele Spania, og som i enkelte deler av hovedstaden Madrid varte i hele 25 minutter søndag kveld, var den lengste som hittil er gitt de mange helsearbeiderne som står på for å bremse utbruddet av koronaviruset i det hardt rammede landet. Den var ment som en kraftfull avslutning på flere uker med daglige honnør fra balkonger og vinduer der folk har måttet holde seg inne på grunn av virusutbruddet og myndighetenes strenge regler.

Nå mener imidlertid mange det må være nok og ber myndighetene om en oppmyking for å få hjulene i gang igjen i landet.

– For å få en verdig avslutning slik at ikke disse applausene gradvis dør ut, vil vi søndag gi vår lengste og beste honnør til dem som utrettelig har beskyttet oss, og som har bremset pandemien, gikk det fram av et opprop som ble spredt på internett.

Samtidig med hyllesten av helsearbeiderne banket mange også på kjeler og gryter for å markere protest mot de strenge tiltakene.

Over 27.500 mennesker har dødd som følge av covid-19 i Spania, og landet ligger på andreplass over land i verden med flest døde fordelt på antall innbyggere. Flere enn 230.000 har vært registrert syke.

(©NTB)