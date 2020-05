SOHR: IS likviderte elleve mennesker på motorvei

utenriks

Ifølge SOHR ble sju medlemmer av en regimevennlig militsgruppe i morgentimene mandag funnet drept på motorveien som går mellom Deir al-Zor og Damaskus.

Søndag ble en offiser i den syriske regjeringshæren, to soldater og en sivil kivnne skutt og drept et annet sted på den samme motorveien. Alle satt i den samme bilen, og drapene var rene likvideringer, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Ifølge Abdulrahman står IS bak drapene. Ekstremistgruppa selv har så langt ikke lagt ut noe på meldingstjenesten Telegram, nettstedet de ofte bruker, der de tar på seg skylden for angrepene.

Men IS har tidligere stått bak lignende angrep i samme område. I mars ble elleve regjeringssoldater drept i et bakholdsangrep, også det begått av IS, ifølge SOHR.

(©NTB)