– Vi kan ikke la utlendinger komme til landet mens vi fortsatt nekter våre egne innbyggere å forlate hjemmet, sier turistminister José Luis Ábalos mandag.

Uttalelsen kommer etter at Italia, som sammen med Spania er et av landene i Europa som er hardest rammet av koronapandemien, kunngjorde at landet vil slippe inn turister fra 3. juni.

Spania er i ferd med å gradvis åpne opp igjen, men gjenåpningen går sakte.

