Xi forsvarer Kinas virusrespons

utenriks

– Kina har gjennom hele koronakrisen har hatt en åpen, transparent og ansvarlig holdning, og landet har delt informasjon om viruset i rett tid, framholdt Xi da han talte under det digitale årsmøtet i Verdens helseorganisasjon (WHO) via en videolenke mandag.

Han sa også at Kina vil gi 2 milliarder dollar i bistand i løpet av de to neste årene, spesielt til fattige land, samtidig som landet vil sørge for at en eventuell vaksine mot koronaviruset blir tilgjengelig i hele verden.

I Kina pågår det nå testing av fem potensielle vaksiner mot koronaviruset, og i forrige uke sa en kinesisk helsetopp at enda flere venter på godkjenning til å bli testet ut på mennesker.

Ifølge eksperter vil det ta minst ett til halvannet år før en vaksine kan være på plass, muligens lenger.

De siste ukene har land som USA og Australia krevd en uavhengig granskning av koronavirusets opprinnelse. Australia leder nå an i en gruppe på 120 land, blant dem Norge, som ønsker en granskning av virusutbruddet, som startet i den kinesiske millionbyen Wuhan i desember.

Kinesiske myndigheter mener initiativet er politisert og frykter at det er et forsøk på å gjøre Kina til syndebukk for utbruddet.

Xi sier at Kina støtter en «omfattende evaluering av den globale responsen på pandemien etter at den er brakt under kontroll». Han fastslår også at granskningen bør ledes av WHO.

(©NTB)