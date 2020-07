USAs økonomi krympet 37 prosent på årsbasis i andre kvartal

utenriks

Det internasjonale pengefondet (IMF) spår fredag at amerikansk økonomi vil krympe med 6,6 prosent i løpet av 2020, men understreker at prognosen er forbundet med «enorm usikkerhet».

Nedgangen på 37 prosent er et såkalt annualisert tall. Det vil si at det blir en nedgang for året på 37 prosent bare hvis nedgangen blir like stor i hvert av de kommende tre kvartalene. Men IMF spår altså en nedgang for 2020 på 6,6 prosent.

USAs regjering vil være nødt til å gjøre mer de kommende månedene for å støtte husholdninger og styrke etterspørselen, heter det i IMF-rapporten. Samtidig må myndighetene ta tak i fattigdommen og manglene i det amerikanske helsevesenet.

USA satte fredag ny rekord med 77.300 nye smittetilfeller på ett døgn, og totalen har nå passert 3,5 millioner. Over 140.000 mennesker har dødd med covid-19.

Antall smittede i USA begynte å stige igjen i mai, først og fremst i delstater som gjenåpnet økonomien mens koronaepidemien fortsatt var i full gang, særlig republikansk-styrte stater i sør og vest som Texas, Florida, Arizona og Georgia.

Antall døde per dag i USA nærmer seg nå 1.000 etter at det i mai og juni var betydelig lavere.

