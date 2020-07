utenriks

Delstatsminister Daniel Andrews sa søndag at alle de 5 millioner innbyggerne i Australias nest største by nå vil måtte bruke munnbind på offentlig sted fra midnatt natt til torsdag.

Delstaten Victoria, med Melbourne, har nå 3.000 smittede etter at nye 363 ble registrert søndag, til tross for at byen har vært nedstengt i ti dager.

Bruk av munnbind er ikke vanlig i Australia, som hittil har registrert til sammen 12.000 koronasmittede og 122 døde av viruset.

