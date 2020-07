Rettssak mot Sudans eks-president

utenriks

Rettssaken mot Bashir (76) og 16 medtiltalte begynner i hovedstaden Khartoum tirsdag.

Lovverket åpner for dødsstraff hvis eks-presidenten blir kjent skyldig. Blant de medtiltalte er det to tidligere visepresidenter og flere tidligere ministre og guvernører.

Bashir ble avsatt etter et folkeopprør i fjor. I desember ble han dømt til to års husarrest for korrupsjon, en dom han skal sone på et sykehjem.

De nåværende myndighetene i Sudan har også sagt at Bashir skal utleveres til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Her er den tidligere presidenten tiltalt for krigsforbrytelser i Darfur-regionen.

Foreløpig er det ikke kjent når utleveringen eventuelt kan gjennomføres.

