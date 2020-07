Frederiksen: – En svært, svært god avtale for Europa

utenriks

– Samlet sett er dette en svært, svært god avtale for Europa og en god avtale for Danmark. Det har vært harde og lange forhandlinger. Jeg kan ikke huske når jeg sist gang var våken to netter i strekk, sier statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse i Brussel.

Danmark var sammen med Sverige et av landene i den såkalt sparsommelige gruppa, som ønsket at en større del av krisepakken for gjenreising etter pandemien skulle gis som lån og ikke som tilskudd. For å nå fram til enighet, fikk disse landene rabatt på EU-kontingenten.

– Vi kommer til å bruke mer penger, noe jeg på mange måter mener er riktig. Men det skal være rett og rimelig, derfor har vi nå fått gjennom en rabatt som er nesten tre ganger så stor som den har vært til nå, sier Frederiksen.

Danmarks EU-regning har i årene 2014 til 2020 i snitt vært på 20 milliarder danske kroner. Rabatten landet nå har fått, er tilsvarende 2,8 milliarder danske kroner. Til tross for det stiger innbetalingene, fordi Storbritannia nå har gått ut av EU-samarbeidet.

