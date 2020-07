Italias statsminister: EU-avtale gir styrke til å konfrontere krisen

utenriks

Italia er blant de aller hardeste rammede av koronapandemien og ett av de landene som krisepakken er aller viktigst for. Lederne for de 27 EU-landene kom tirsdag morgen til enighet etter et toppmøte som tok til fredag.

Møtet ble preget av hard tautrekking mellom Nederland, Sverige, Danmark og Østerrike, kjent som «de sparsommelige fire», og EUs øvrige medlemsland. Partene ble til slutt enige om at fondet skal fordeles med 390 milliarder euro som direkte tilskudd og 360 euro som kriselån.

Italias statsminister Giuseppe Conte opplyser at landet vil motta 81 milliarder euro som tilskudd fra fondet og 127 milliarder euro som lån.

– Gjenopprettingsfondet gir mulighet for å konfrontere koronakrisen med styrke og effektivitet, sier Conte ifølge Reuters.

