Skarp kritikk mot Johnsons regjering i britisk Russland-rapport

utenriks

Rapporten slår også fast at Russland forsøkte å påvirke folkeavstemningen da Skottland valgte å forbli en del av Storbritannia i 2014, skriver Reuters.

Forfatterne av rapporten beskylder den britiske regjeringen for «aktivt» å unngå å granske tegn på en russisk trussel mot EU-avstemningen i 2016.

Komiteen skriver blant annet at «alvorlige spørsmål må stilles» om hvorfor ministre ikke så nærmere på saken etter innblandingen i folkeavstemningen i Skottland og rapporter om lignende aktivitet i det amerikanske presidentvalget i 2016.

– Denne situasjonen er i sterk kontrast til USAs håndtering av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016, hvor en undersøkelse fra en etterretningstjeneste var klar to måneder etter valget, heter det i rapporten.

Krever gransking

Det er etterretnings- og sikkerhetskomiteen i Parlamentet som har utarbeidet rapporten som ble lagt fram tirsdag.

Ifølge rapporten var det «vanskelig – om ikke umulig – å bevise» påstandene om at Russland forsøkte å påvirke folkeavstemningen i 2016, men at «myndighetene var for sene med å erkjenne eksistensen av trusselen».

– Det burde vært en gransking av russisk innblanding i folkeavstemningen. Og det må nå komme, og offentligheten må få beskjed om resultatene av den vurderingen, sier komitémedlem Kevan Jones, som representerer Labour.

I 2016 stemte 51,89 prosent av britene for å forlate EU. Utmeldingen var et faktum 1. februar 2020.

Holdt tilbake

Etterretnings- og sikkerhetskomiteen i Parlamentet satte i gang sin gransking i november 2017. Den 50 sider lange rapporten som ble offentliggjort tirsdag, var ferdig allerede i fjor.

Den britiske regjeringen har holdt rapporten tilbake i flere måneder. Statsminister Boris Johnson stanset en offentliggjøring før det britiske valget, skriver The Guardian.

I et svar på 20 sider avvises det at regjeringen hadde «undervurdert» den russiske trusselen. Regjeringen ønsker heller vurdering av en påstått russisk innblanding i folkeavstemningen om brexit.

– Vi har ikke sett noen bevis for vellykket innblanding i EU-folkeavstemningen, heter det i uttalelsen.

Svekket forhold

Johnsons forgjenger Theresa May anklaget i sin tid Russland for å stå bak spredning av usanne historier som hadde til hensikt å skape uro og svekke institusjoner i Vesten.

Storbritannia har også anklaget russerne for innblanding i forbindelse med valget i fjor.

Forholdet mellom Storbritannia og Russland har blitt stadig verre de siste årene, en utvikling som ble forsterket med drapsforsøket på den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal. Britiske myndigheter hevder Russland sto bak, noe myndighetene i Moskva benekter.

(©NTB)