Trump gjenopptar oppdateringer om koronakrisen

– Jeg tenker det er en flott måte å få informasjon ut til offentligheten. Vi gjør ting veldig bra på så mange forskjellige måter, sa Trump til reportere mandag.

Presidenten vedgikk at det er stor oppblomstring av nye smittetilfeller i landet, men tok ikke ansvar for det. Han viste til at viruset herjer også i Mexico, Brasil, mange land i Europa og i Russland.

Trump sa at de kommende oppdateringene, som starter opp igjen tirsdag, vil ha oppmerksomheten rettet mot gode nyheter, blant annet knyttet til vaksineutvikling.

Han holdt daglige oppdateringer fra Det hvite hus fram til slutten av april.

Mandag la Trump ut et bilde på Twitter der han hadde på seg et svart munnbind med presidentsegl.

– Vi står samlet i vår kamp for å bekjempe det usynlige Kina-viruset. Mange sier at det er patriotisk å bruke munnbind når man ikke kan opprettholde sosial avstand. Det er ingen som er mer patriotisk enn meg, deres favorittpresident, skrev han.

Trump har blitt avbildet offentlig med munnbind kun én gang tidligere. Det var da han besøkte et militærsykehus i Maryland 11. juli.

Tidligere har han forsøkt å avvise alvoret i koronasituasjonen og nektet å følge ekspertråd om å anbefale bruk av munnbind.

Meningsmålinger viser at folks tillit til Trumps håndtering av koronasituasjonen har falt. Det er bare litt over 100 dager igjen til høstens valg.

