Kina reagerer kraftig på at USA ber dem stenge konsulatet i Houston

– Dette er en ensidig politisk provokasjon fra USAs side og et alvorlig brudd på folkeretten og grunnleggende normer som dekker internasjonale forhold og den bilaterale konsulære avtalen mellom Kina og USA, sier en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

Han sier Kina fordømmer «denne opprørende og uberettigede beslutningen som vil sabotere forholdet mellom Kina og USA». Kina lover å gjengjelde beslutningen dersom den ikke blir omgjort, legger han til.

Opphavsrett

– Vi har anmodet om stenging av generalkonsulatet for å beskytte amerikansk opphavsrett og amerikanske borgeres personopplysninger, sa talsmann Morgan Ortagus i USAs utenriksdepartement da han ankom København sammen med utenriksminister Mike Pompeo onsdag.

Han legger til at Wien-konvensjonen pålegger land å «ikke blande seg i indre anliggender» i vertslandet.

Ifølge Kina ga Trump-administrasjon en frist på 72 timer til å stenge konsulatet, skriver New York Times. Stengingen ser ut til å være en del av USAs tiltak for å stramme inn overfor kinesiske diplomater, journalister, akademikere og andre som befinner seg i USA.

Kald krig

Andre restriksjoner som er innført, inkluderer reiseregler for diplomater som minner om tiltak under den kalde krigen, og krav om at flere kinesiske medieorganisasjoner må registrere seg som en del av diplomatiet.

Den amerikanske regjeringen vurderer også innreiseforbud for medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet og deres familier, noe som vil berøre 270 millioner mennesker, skriver avisen.

– USAs regjering har over tid forsøkt å legge skyld på Kina med stigmatisering og ubegrunnede angrep på Kinas sosiale system, trakassering av diplomater og ansatte ved konsulater i USA, forhør og press mot kinesiske studenter og beslaglegging av personlig elektronisk utstyr. Enkelte har til og med blitt pågrepet uten grunn, sier den kinesiske talsmannen.

