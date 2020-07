Russisk Gulag-historiker dømt til fengsel

utenriks

Dommen mot Dmitrijev lyder på tre og et halvt års fengsel, betydelig mindre enn aktors påstand om 15 års fengsel.

Dmitrijev nekter straffskyld og sier at saken er fabrikkert, et forsøk på å bringe ham til taushet og en straff for arbeidet hans med å avdekke overgrep begått under Stalin-tiden.

Den 64 år gamle historikeren, som har ledet menneskerettsorganisasjonen Memorial i Karelen nordvest i Russland, har blant annet funnet og kartlagt en massegrav med flere tusen lik i en skog i Sandarmokh.

EU har stilt spørsmål ved rettsprosessen mot Dmitrijev, og menneskerettighetsorganisasjoner har krevd ham løslatt.

Dmitrijev ble først pågrepet i 2016, anklaget for brudd på loven om barnepornografi. I 2018 besluttet en domstol at han skulle løslates, men han ble kort tid etter pågrepet på nytt og tiltalt for seksuelle overgrep mot adoptivdatteren.

Ettersom han har sittet i varetekt siden 2018, ventes det at han løslates innen året er omme.

