Trump: Det vil bli verre før det blir bedre

– Noen deler av landet gjør det svært bra. Andre områder gjør det mindre bra. Det kommer beklageligvis trolig til å bli verre før det blir bedre, noe jeg ikke liker å si om ting, men slik er det, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag.

Det var den første pressekonferansen av sitt slag siden presidenten i slutten av april sluttet å holde daglige oppdateringer om koronakrisen.

Munnbind

Trump oppfordrer nå amerikanere til å bruke munnbind når de ikke er i stand til å holde nok avstand.

– Skaff munnbind. Uavhengig om du liker munnbind eller ei, så har de sin virkning. De har en funksjon og vi trenger all drahjelp vi kan få, sa presidenten.

Trump sa at hans administrasjon gjør en god innsats for å bidra til utvikling av vaksiner og behandling. USA har lært mye om sykdommen, uttalte presidenten, som til nå har blitt møtt med kritikk for å ha tatt for lett på koronakrisen mens døds- og smittetallene stiger.

– Min administrasjon vil gjøre alt den kan for å redde liv og beskytte de sårbare, noe som er svært viktig, sa Trump.

Vaksine-håp

Han trakk fram situasjonen i den sørlige delen av landet og sa økningen i virusspredningen der er bekymringsfull.

– Målet er ikke bare å håndtere pandemien, men å avslutte den. Vaksinene kommer og de kommer mye tidligere enn noen har trodd ville være mulig, sa han, og gjentok samtidig sitt syn om at viruset vil forsvinne.

USA har registrert 144.815 koronarelaterte dødsfall og 4.019.786 påviste smittetilfeller, ifølge tall fra Worldometers like etter midnatt natt til onsdag, norsk tid.

Det er de høyeste tallene for noe land i verden, men ser man på antall smittetilfeller og antall dødsfall i forhold til innbyggertallet, er USA det tiende hardest rammede landet i verden.

USA har gjennomført nest flest tester av alle land i verden, men havner på 23. plass når man ser på gjennomførte tester i forhold til innbyggertallet.

