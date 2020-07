Sverige vil ha nye nattog til Europa innen to år

utenriks

-Vi tror at dette kan bli starten på en ny togboom, uttalte Sveriges finansminister Per Bolund (MP).

Senest 1. august 2022 skal nattog igjen trafikkere strekningene Stockholm- Hamburg og Malmö-Brussel. Torsdag ga den svenske regjeringen oppdraget til det statlige Trafikverket som skal hurtigutrede gjennomføringen.

Ifølge infrastrukturminister Thomas Eneroth er det stor interesse for nattog til kontinentet.

Sammen med støttepartiene Centerpartiet og Liberalerna er regjeringen blitt enige om å bevilge 300 millioner kroner allerede fra høstens statsbudsjett. Pengene skal blant annet brukes til å fornye den svenske togmateriellet.

Finansminister Bolund opplyser at det er Trafikverket som har kommet fram til at det nettopp skal være Hamburg og Brussel som skal være destinasjonene. Begge byene er i rimelig avstand til sitt svenske utgangspunkt og begge er gode knutepunkter for videre reiser i Europa eller til Storbritannia.

– Der det tidligere først og fremst har vært det østerrikske jernbaneselskapet som har drevet nattog, ser vi nå flere aktører. Det er noen land som viser vei og jeg tro flere kan komme etter, sier Eneroth.

(©NTB)