Goldman Sachs inngår forlik med Malaysia etter korrupsjonsskandale

– Dette forliket representerer aktiva som tilhører det malaysiske folket. Vi er sikre på at vi sikrer mer penger fra Goldman Sachs enn ved tidligere forsøk som var langt under forventningene, sier Malaysias finansminister Tengku Zafrul Abdul Aziz.

Forliket innebærer at Malaysia henlegger straffesaken mot banken og legger vekk etterforskningen.

Skandalen rundt det statlige investeringsfondet 1MDB i Malaysia er gransket av myndigheter i flere land. Flere milliarder dollar skal ha blitt tappet fra fondet i en spektakulær operasjon som tidligere statsminister Najib Razak knyttes til.

Goldman Sachs har avvist at de har gjort noe galt og hevdet at regjeringen i Malaysia løy for dem, skriver Reuters.

Finansdepartementet sa fredag i en uttalelse at Goldman Sachs gikk med på å betale 2,5 milliarder dollar kontant samt garantere at Malaysia får minst 1,4 milliarder dollar i utbytte fra verdier kjøpt med fondsmidlene som er blitt beslaglagt over hele kloden etter opprullingen.

Oppgjøret er høyere enn tilbudet på 1,75 milliarder dollar banken tilbød landet i fjor, men vesentlig lavere enn de 7,5 milliardene som den tidligere regjeringen ba om.

Korrupsjonsanklagene var en medvirkende faktor til valgnederlaget som Najib led i 2018. 67-åringen står foreløpig overfor tre rettssaker tilknyttet korrupsjonsskandalen. Dommen i den første ventes tirsdag. Han erkjenner ikke straffskyld.

Banken og to tidligere direktører ble i desember i 2018 siktet for brudd på verdipapirlovene samt for å ha villedet investorer om obligasjonssalget. Ytterligere 17 tidligere og nåværende ledere i Goldman Sachs ble også siktet i fjor for ha vært delaktige i svindelen.

