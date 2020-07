Amerikansk konsulat i Kina gjør klar til stengning

utenriks

Stengningen skjer som svar på at USA har beordret det kinesiske konsulatet i Houston stengt. Forholdet mellom de to landene blir stadig kjøligere, og begge sider beskylder den andre for å sette nasjonens sikkerhet i fare.

Det er ikke kjent når amerikanerne må forlate konsulatet i Chengdu.

Journalister på stedet sier tre flyttebiler kjørte fram til bygningen lørdag ettermiddag, og renholdere ble sett med minst ti store svarte søppelsekker på stedet tidlig om morgenen. Da en av sekkene revnet, kom makulert papir til syne.

Andre stabsmedlemmer kunne ses inne i bygningen med bokser, traller og kofferter på hjul.

Myndighetene i Beijing sier stengningen av konsulatet var et legitimt og nødvendig svar på det som omtales som urimelige tiltak fra amerikansk side. De hevder at staben satte kinesiske interesser i fare med sin virksomhet.

Myndighetene i Washington sier på sin side at det kinesiske konsulatet i Houston sto i spissen for en innsats for å stjele amerikanske bedriftshemmeligheter og medisinsk forskning.

De siste kinesiske diplomatene forlot konsulatet i Houston fredag.

