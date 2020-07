Fengslet menneskerettsaktivist død i Kirgisistan

utenriks

69-åringen kjempet for rettighetene til den usbekiske minoriteten i Kirgisistan, og FNs menneskerettighetskomité slo i 2016 fast at han var utsatt for tortur og stilte spørsmål ved livstidsdommen han fikk for oppvigleri og medvirkning til drap på en politimann.

Askarov har fått flere menneskerettighetspriser, blant dem en amerikansk i 2015, og han var ifølge advokaten Valerjan Vahitov svært syk og ute av stand til å gå den siste tiden.

– Det var ingen som brydde seg om ham. Systemet drepte ham, sier Vahitov.

– Han gråt. Han viste at han var i ferd med å dø, men ingen løftet en finger, sier han.

(©NTB)