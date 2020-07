Fleetwood Mac-grunnlegger Peter Green er død

utenriks

Det opplyser familiens advokatfirma Swan Turton i en uttalelse lørdag, der det heter at Green sovnet stille inn.

Green huskes av mange som en av de aller beste britiske gitaristene fra bluesrockbølgen på 60-tallet. Foruten den tidlige utgaven av Fleetwood Mac, spilte han i John Mayall's Bluesbreakers og i senere år i Peter Green Splinter Group.

Briten ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 1998. I tillegg til å traktere gitaren, var han også sanger og låtskriver, og huskes for låter som «Albatross», «Black Magic Woman» og «Oh Well».

– Han har den fineste tonen jeg noen gang har hørt. Han var den eneste som fikk meg til å kaldsvette, sa blueslegenden B.B. King en gang om Green.

Green slet i perioder med en psykisk lidelse og narkotikabruk, noe som skapte vansker for karrieren. Han forlot Fleetwood Mac allerede i 1970, tre år etter starten. Til tross for det, sa trommeslager Mick Fleetwood til AP i 2017 at Green fortjener en stor del av æren for bandets suksess.

– Peter ble spurt om hvorfor han kalte bandet Fleetwood Mac. Han sa: Vel, jeg regnet med at jeg kanskje ville gå videre en eller annen gang, og jeg ville gjerne at Mick og John (McVie) skulle ha et band. Det var det – det viser hvor sjenerøs han var, sa Fleetwood, som beskriver Green som en som stakk seg ut i en periode preget av mange store gitarister.

Greens innflytelse på den tidlige utgave av bandet var stor, og det omtales gjerne som Peter Greens Fleetwood Mac.

