Den ukrainske hæren og opprørere forbereder våpenhvile

Opprørsledere uttalte søndag at de har utstedt forbud mot våpenbruk. Også det ukrainske forsvaret sier de har tatt skritt i påvente av at avtalen trer i kraft.

Avtalen om våpenhvile ble inngått onsdag av representanter for russiske og ukrainske myndigheter, samt Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE).

Den er del av Minsk-fredsplanen, som ble fremforhandlet av Frankrike og Tyskland allerede i 2015, som følge av det russisk-støttede separatistopprøret som brøt ut i 2014 da Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya.

Rundt 14.000 har mistet livet i konflikten, som har vedvart siden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kalt avtalen om våpenhvile et «gjennombrudd» og nødvendig for å oppnå målene i Minsk-fredsplanen, som tar sikte på å tilbakeføre kontrollen over grenseområdene i øst til Ukraina, i bytte mot mer autonomt selvstyre i området.

