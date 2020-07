Nye runder med smitteverntiltak etter koronaoppsving i Nord-Spania

utenriks

Nattklubber, barer og strender i Nord-Spania må igjen forholde seg til strenge restriksjoner som følge av økningen i koronasmitte. Spania meldte om over 900 nye smittetilfeller både torsdag og fredag. Regionene Catalonia og Aragón er rammet spesielt hardt.

Spanske myndigheter hevder søndag at situasjonen er under kontroll.

– I likhet med andre europeiske land har Spania utbrudd. Det er ikke unormalt. Det viktige er at Spania nå tar omfattende grep for å kontrollere utbruddene, understreker Spanias utenriksminister Arancha González Laya.

Fraråder Spania-reise

Uttalelsen kom etter at flere land har innført karantenepåbud for reisende fra Spania eller har frarådet reise til hele eller deler av landet.

Norge innførte karantenekrav fredag. Søndag fikk også britiske Spania-turister krav om to ukers karantene etter hjemreise. Det britiske pålegget ble utarbeidet lørdag og trådte i kraft natt til søndag. Det kom overraskende på mange britiske Spania-farere.

– Vi tok avgjørelsen så raskt vi kunne, og det er noe vi ikke kommer til å beklage, uttalte Storbritannias utenriksminister Dominic Raab til kanalen Sky News.

Frankrike og Belgia anbefaler nå sine borgere fra å reise til Catalonia og Barcelona og områdene rundt.

Turistsektoren rammet

Spania har så langt rapportert om 270.000 tilfeller av koronasmitte og 28.400 døde. Ifølge den spanske avisen El Pais, som har gransket statistikken over mistenkte tilfeller, kan det reelle dødstallet være nærmere 45.000.

Den spanske turistsektoren kan bli hardt rammet av de nye karantenepåleggene og reiserådene. Turisme står for rundt 12 prosent av all økonomisk aktivitet.

– Sesongen er mer eller mindre tapt nå. Hvem vil vel reise til et land hvis man blir pålagt 14 dagers karantene? Sa lederen for foreningen for Catalonias turoperatører, Martín Serrate, til den spanske kanalen TVE.

Spania er nå i dialog med britiske myndigheter om å heve karantenekravet for reisende tilbake fra Balearene og Kanariøyene.

