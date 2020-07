Libyske myndigheter drepte tre flyktende migranter

utenriks

Det opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Ifølge FN-organisasjonen kom de tre mennene fra Sudan.

De var på vei til Europa i en båt sammen med rundt 70 andre da de ble stanset og ført tilbake til den libyske byen Khoms mandag kveld. Idet de ble satt i land, forsøkte de å unnslippe, hvorpå de ble skutt og drept. To døde straks, den tredje noe senere.

Khoms ligger om lag 12 mil øst for hovedstaden Tripoli.

Hendelsen er en av flere som viser den utsatte situasjonen som migranter og flyktninger i Libya befinner seg i.

Europeiske land har inngått et samarbeid med den libyske kystvakten for å stanse båter på vei til Europa, samtidig som det er innført restriksjoner ved europeiske havner som gjør det svært vanskelig for frivillige redningsskip å operere i Middelhavet.

Menneskerettsgrupper har dokumentert at mange av dem som blir brakt tilbake til Libya av kystvakten, havner i interneringsleirer der de blir utsatt for vold og lever under det som blir beskrevet som umenneskelige forhold.

