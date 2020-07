Boeing setter av milliardbeløp for å dekke krav fra blant andre Norwegian

utenriks

Ifølge E24 og Dagens Næringsliv har flyprodusenten kostnadsført 551 millioner dollar som blant annet skal dekke kundekrav fra Norwegian og andre selskaper som saksøker Boeing for produksjonsfeil.

For to uker siden gikk Norwegian til søksmål mot Boeing i forbindelse med at flyselskapet kansellerte ordre på kjøp av 97 fly av typene 737 Max og 787 Dreamliner.

Ifølge kvartalsrapporten var omsetningen til Boeing på 107 milliarder kroner i april, mai og juni. Det er en nedgang på 36 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– Realiteten er at pandemiens innvirkning på luftfartssektoren fortsetter å være alvorlig. Dette presset på våre kommersielle kunder betyr at de forsinker flykjøp, bremser leveranser, utsetter valgfritt vedlikehold, trekker tilbake eldre fly og reduserer bruken. Alt dette påvirker vår virksomhet og til slutt vår bunnlinje, sier administrerende direktør David Calhoun.

Alle 737 Max-flyene ble i mars 2019 satt på bakken etter to ulykker med flytypen på fem måneder. 346 mennesker mistet livet i ulykkene. Dreamliner-flyene har også hatt problemer med overoppheting samt motortrøbbel.

