Opposisjonell Hongkong-akademiker fikk sparken fra universitetet

utenriks

Universitetsrådet stemte tirsdag for å sparke Benny Tai (56) med 18 mot 2 stemmer. Han er førsteamanuensis i juss og også en kjent opposisjonell.

I april 2019 ble han dømt til 16 måneders fengsel etter at han sammen med åtte andre protestledere ble stilt for retten for sin rolle i massedemonstrasjonene i 2014, den såkalte paraplybevegelsen.

Onsdag varslet Tai at han vil anke avskjedigelsen. På sin Facebook-profil anklager han også gir han også byens leder Carrie Lam ansvaret for at Hongkongs akademiske frihet blir krenket.

(©NTB)