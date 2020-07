USA trekker ut flere tusen soldater fra Tyskland

utenriks

Det bekreftet den amerikanske forsvarsministeren Mark Esper onsdag. Noen av soldatene vil bli flyttet til Belgia og Italia, mens andre kan bli stasjonert i Polen.

USA har rundt 36.000 soldater i Tyskland, men president Donald Trump kunngjorde i juni planer om delvis tilbaketrekning. Han godkjente da en plan om å trekke ut 9.500 soldater fra Tyskland. Nå er altså antallet økt til 11.900.

Trump har tidligere kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i Nato. Organisasjonen som mål om at to prosent av BNP skal gå til forsvar.

– Vi reduserer styrken siden de ikke betaler regningen sin. Det er veldig enkelt, sa Trump onsdag om tyske myndigheter.

Store summer

Esper opplyste at USAs avgjørelse vil koste et ensifret milliardbeløp målt i dollar.

– Tyskland kan og bør betale mer for sitt forsvar. De burde absolutt tilfredsstille standarden på to prosent, sa Esper og fremhevet at landet også kan betale mer enn standarden.

Den regionale tyske kringkasteren SWR melder at flere militæranlegg i delstatene Bayern og Rheinland-Pfalz berøres av planene. Flybasen i Spangdahlem i Rheinland-Pfalz og forlegninger i Vilseck og Grafenwöhr i Bayern antas å være blant dem.

Kritikk

Flere Nato-forsvarsministre har uttrykt bekymring for beslutningen om å trekke tusenvis av soldater ut av Tyskland.

Trump har også mottatt kritikk fra sine egne partifeller, som mener av avgjørelsen er en gave til Russland og en trussel mot USAs sikkerhet.

Tyskland er et knutepunkt for amerikansk virksomhet i Midtøsten og Afrika.

