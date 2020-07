Høyesterettsdommer Ginsburg på sykehus igjen

utenriks

«Ginsburg gjennomgikk en liten ikke-kirurgisk prosedyre» ved et sykehus i New York for å undersøke en endoprotese i gallegangen som ble satt inn i 2019, opplyser høyesterett i en uttalelse gjengitt av kanalen CNBC.

«Dommeren hviler komfortabelt og forventer å bli skrevet ut i slutten av uken», heter det videre.

Den 87 år gamle høyesterettsdommeren ble behandlet for kreft i bukspyttkjertelen i fjor sommer og sa i januar at hun var helt fri for kreften.

I juli fortalte Ginsburg at hun får behandling for kreft i leveren, men at hun planlegger å fortsette i jobben. Behandlingen har så langt lyktes i å redusere skader på leveren og hun vil fortsette å ta cellegift annenhver uke.

– Jeg har ofte sagt at jeg vil forbli et medlem av domstolen så lenge jeg kan og gi alt i jobben. Jeg er fortsatt fullt og helt i stand til å gjøre det, sa hun for to uker siden.

(©NTB)