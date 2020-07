Hongkongs forbud mot restaurantservering opphevet etter en dag

utenriks

Restauranter får nå lov til å ta imot kunder som vil spise frokost og lunsj, men bare halvparten så mange som vanlig, melder Now News torsdag.

Onsdag måtte spisestedene i Hongkong stenge for alt annet enn hentemat, samtidig som munnbind ble påbudt i det offentlige rom. Kun to personer får lov til å være sammen, ikke fire som tidligere. Men forbudet førte til sinte reaksjoner på sosiale medier, der det ble lagt ut bilder av kontoransatte som måtte innta lunsjen sin utendørs, på bakken i parker og i vinduskarmer.

Hongkong har opplevd at antall koronarelaterte dødsfall har doblet seg til 24 på bare en drøy uke. Over 100 personer har testet positivt hver eneste dag, og antall smittede har nå passert 3.000.

For en uke siden ble det innført innreiseforbud for personer fra høyrisikoområder som India. Bangladesh, Pakistan, Filippinene og Sør-Afrika etter at det ble registrert 234 importerte smittetilfeller i juni.

