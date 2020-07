Sterke reaksjoner på Trump-melding: – Frykter han kan egge til vold

utenriks

I Twitter-meldingen torsdag gjentok Trump udokumenterbare påstander om at bruk av poststemmer vil føre til valgfusk.

Han spurte også om det ikke vil være best å utsette årets presidentvalg:

– Med allmenn post-stemming kommer 2020 til å bli det mest unøyaktige og uredelige valget i historien. Det vil være en stor skam for USA. Utsette valget til folk kan stemme på en riktig og trygg måte?

Trump har ingen makt til å endre valgdatoen selv, og amerikanske medier omtaler det som svært usannsynlig at Kongressen vil gjøre det.

– Prøver å distrahere

Flere reagerer kraftig på Trumps Twitter-melding, og også Republikanernes øverste ledere i Kongressen er negative. De påpeker at USA har avholdt valg både under andre verdenskrig og under borgerkrigen.

– Aldri i landets historie, verken under kriger, depresjoner eller under borgerkrigen, har vi unnlatt å holde et føderalt valg i tide. Vi vil igjen finne en måte å få det til på 3. november, sa lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, i et TV-intervju torsdag.

Senator Marco Rubio sier han skulle ønske Trump ikke hadde luftet forslaget, og senator Kevin Cramer mener Trump forsøker å distrahere folket.

– Det er lenge siden jeg sluttet å bli overrasket over tingene han gjør som ingen andre presidenter ville ha gjort. Men jeg forstår hvorfor han gjør det og hvorfor kjernevelgerne hans liker det, sier Cramer, ifølge CNN.

– Desperat forsøk

Reaksjonene fra demokratiske politikere har også vært overveldende negative. Flere fremhever at uttalelsen kommer samtidig som amerikanske myndigheter rapporterte om en historisk økonomisk nedgang i andre kvartal.

– Trumps trussel er ingenting annet enn et desperat forsøk på å distrahere fra dagens katastrofale økonomiske tall som viser at hans mislykkede respons på koronapandemien har vært en fallitt for USAs økonomi, sier Demokratenes nasjonalkomité DNC i en uttalelse.

Politiske redaktør Chris Stirewalt i den vanligvis Trump-vennlige TV-kanalen Fox News sier at Trump avslører sin svake politiske posisjon med Twitter-meldingen.

Vil hindre utsettelse

Presidentvalget skal etter planen avholdes 3. november. Datoen er fastsatt av Kongressen, og det er i utgangspunktet ingen åpninger i grunnloven for at presidentinnsettelsen kan skje noe senere enn 20. januar.

– For å gjøre det klart: Jeg frykter ikke at Trump kan utsette valget. Jeg frykter at Trump kan egge til vold, skriver Walter Shaub, tidligere direktør for USAs føderale organ for myndighetsetikk (OGE).

Regjeringsadvokat Letitia James i delstaten New York varsler at hun ser på juridiske muligheter for å stoppe forsøk på å utsette valget.

– New York vil lede an i kampen mot ethvert forsøk fra Trump på å utsette valget og nekte oss stemmeretten. Vi ser på alle juridiske muligheter, skriver James på Twitter.

Trump har flere ganger hevdet at det vil bli jukset i valget til høsten, og han påstår at poststemmene legger til rette for valgfusk. Det finnes imidlertid ingen bevis på at poststemmer fører til mer juks.

Biden leder på målingene

Presidenten har ingen direkte innflytelse over valgdatoen, men analytikere mener han forsøker å så tvil om valgresultatet i tilfelle han taper. Meningsmålinger viser at Joe Biden, Demokratenes trolige kandidat, leder stort.

Biden selv spådde allerede i vår at Trump ville forsøke å utsette valget.

– Sann mine ord, jeg tror han vil forsøke å utsette valget på et eller annet vis, sa Biden i april på et møte for å samle inn penger til valgkampen.