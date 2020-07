Unge aktivister pågrepet i Hongkong

utenriks

Pågripelsene er ifølge nyhetsbyrået AFP de første som blir gjennomført av en ny avdelingen i Hongkong-politiet knyttet til nasjonal sikkerhet. Enheten skal håndheve den nye sikkerhetsloven som myndighetene i Beijing har vedtatt skal gjelde i det kinesiske territoriet.

De fire ungdommene har tidligere vært medlemmer av en studentorganisasjon som jobber for at Hongkong løsriver seg fra Kina. Dagen før den nye sikkerhetsloven ble innført, meldte gruppen at den oppløser seg selv.

Den nye sikkerhetsloven retter seg mot virksomhet som undergraver kinesiske myndigheter, og mot personer som jobber for at Hongkong skal løsrive seg fra Kina.

Ifølge politiet har de pågrepet tre menn og en kvinne.

– De ønsket å forene alle uavhengige grupper i Hongkong i arbeidet for å fremme uavhengighet for Hongkong, sier Li Kwai-wah fra den nye politienheten.

Studenter og rettighetsgrupper fordømmer pågripelsene og sier de bærer bud om at Hongkong vil bli gjenstand for den samme politiske undertrykkelsen som det kinesiske fastlandet.

– Hongkong har havnet i en æra med hvit terror, heter det i en uttalelse fra en paraplyorganisasjon for 13 studentforeninger.

– Det er krystallklart at stadig flere hongkongkinesere vil måtte tåle kommunistisk terror, står det videre.

