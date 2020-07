Voldsom inntektsøkning for Facebook og Amazon

utenriks

Facebooks overskudd var på over 5 milliarder dollar. Omsetningen steg med 11 prosent, til nesten 19 milliarder dollar, over 170 milliarder kroner. Kunngjøringen av kvartalsresultatene bidro til en fem prosents økning i selskapets aksjekurs.

– Vi er glade for at vi klarer å tilby små bedrifter verktøyene de trenger for å vokse og nå målene sine på nett i disse krevende tidene, sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg om de gode resultatene.

Også Amazon meldte om en nær dobling av overskuddet, som endte på over 5 milliarder dollar, rundt 45 milliarder kroner. Omsetningen steg samtidig med 40 prosent, til 90 milliarder dollar, over 800 milliarder kroner.

Alphabet, morselskapet til Google, meldte om sitt første kvartalsvise inntektsfall sammenlignet med tilsvarende perioder i tidligere år. Til tross for at det var på moderate 2 prosent, reflekterer det at markedet for nettannonser er vanskelig.

Selskapets overskudd falt samtidig med 30 prosent, til rundt 7 milliarder dollar.

Kvartalsrapportene kommer samtidig som det er blitt gjennomført høringer i den amerikanske Kongressen om selskapenes markedsdominans og påståtte kartell- og monopolvirksomhet.

