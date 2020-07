Økte smittetall fører til nye koronatiltak i Nord-England

utenriks

Smittespredningen kommer fordi folk har møttes hjemme og ikke fulgt rådene om å holde avstand til hverandre, sier den britiske helseministeren Matt Hancock.

I en rekke meldinger på Twitter torsdag kveld opplyser Hancock om de nye koronarestriksjonene for Greater Manchester, Blackburn inkludert Darwen, Burnley, Hyndburn, Pendle, Rossendale, Bradford, Calderdale, og Kirklees.

Får ikke møtes innendørs

Fra midnatt får ikke lenger innbyggerne i disse områdene besøke hverandre innendørs. Det er første gang koronatiltak er innført i et så stort geografisk område og skjer samtidig som den islamsk høytiden id al-adha feires i mange av byene som er rammet av de nye restriksjonene, skriver The Guardian.

De nye restriksjonene gjelder også for Leicester. Myndighetene lempet for to uker siden på deler av restriksjonene som ble innført i byen. To uker tidligere ble Leicester delvis stengt ned som følge av et større smitteutbrudd.

– Vi gjør dette med tungt hjerte, men vi ser en økning i smittetallene i hele Europa og er fast bestemt på å gjøre det vi kan for å holde folk trygge, skriver Hancock.

Kunngjøring kritisert

Det ble umiddelbart forvirring om hvor omfattende restriksjonen er, og kunngjøringen ble kritisert både av politikere fra Labour og Det konservative partiet.

Labour-leader Keir Starmer sier ifølge The Guardian at kunngjøringen «sent på kvelden på Twitter» var «et nytt lavpunkt i regjeringens krisekommunikasjon».

Med mer enn 300.000 bekreftede smittetilfeller er Storbritannia blant de hardest rammede landene i Europa i rene tall. Mer enn 46.000 mennesker har dødd som følge av koronapandemien i landet, ifølge offisielle tall.

