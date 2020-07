Fastlåst lederstrid i WTO

utenriks

Den fastlåste situasjonen speiler den store splittelsen i den internasjonale organisasjonen.

– Vi er ikke i stand til å oppnå konsensus, sa WTOs talsmann Leith Rockwell på en pressekonferanse fredag.

WTO-sjef Roberto Azevedo går av i slutten av august, ett år før mandatet hans utløper.

Organisasjonen kan i verste fall ende med å stå uten leder når Azevedo går av. Han oppga personlige årsaker som grunnen til at han skal gå av før mandatet utløper.

Lederstriden pågår samtidig som WTO må forholde seg til koronapandemien og den påfølgende økonomiske krisen.

Bare et par måneder

I henhold til WTOs retningslinjer skal en av de fire nestlederne ta over som fungerende sjef.

De sittende nestlederne er Yonov Frederick Agah fra Nigeria, tyskeren Karl Brauner, Yi Xiaozhun fra Kina og amerikaneren Alan Wolff. De tre førstnevnte har sittet siden 2013, mens Wolff tiltrådte i 2018.

– Frustrasjonen kommer av en manglende evne til å komme til enighet om en administrativ jobb som bare skal vare noen måneder, sier Rockwell på pressekonferansen.

Hevder USA skaper vansker

Det som i utgangspunktet ble regnet som en grei prosess, blir mer komplisert av at USA har gjort den til en politisk sak, opplyser en diplomat, som ikke ønsker å bli navngitt, til nyhetsbyrået AFP.

– De fleste tenkte at dette var et apolitisk spørsmål, sier kilden, som understreker at man bare skal finne noen i en kortere periode for å holde ting på plass.

De fleste av medlemsstatene hadde sett for seg at tyskeren Karl Brauner skulle ta over som fungerende sjef.

– Men ikke amerikanerne, sier diplomaten, som legger til at når USA gjorde dette til et politisk spørsmål, ble det et politisk spørsmål for de andre også.

Brauner leder nå administrasjonen i WTO-sekretariatet.

USA avviser

USA har insistert på retten til å komme med sine preferanser i spørsmålet, og de avviser at valget av Brauner var gitt på forhånd.

– Antakelsen om at USA bidrar til en fastlåsing, er ikke riktig, sier en anonym amerikansk diplomat.

Han fastslår at ingen får denne jobben automatisk.

USA har sagt at de er villige til å gå med på en kompromissløsning der Brauner og Wolff bytter på vervet fra måned til måned inntil en permanent sjef er på plass.

