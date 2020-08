Domstol opphevet dødsdommen til gjerningsmann bak Boston-terror

utenriks

Avgjørelsen fredag betyr at det må holdes en ny rettssak for å avgjøre straffeutmålingen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ankedomstolen i Boston understreker at Dzjokhar Tsarnajev aldri vil bli løslatt fra fengsel. Det eneste spørsmålet som må avklares, er om han skal straffes med døden.

Tsarnajev og hans eldre bror sto bak bombeaksjonen under Boston Maraton, der tre mennesker ble drept og flere hundre såret. Broren ble drept i en skuddveksling med politiet i etterkant av angrepet.

President Donald Trump brakte saken på banen da han fredag besøkte Florida. Han omtalte Tsarnajev som et dyr som hadde drept så mange mennesker og kritiserte den rettslige beslutningen om å sende saken tilbake for ny straffeutmåling.

– Det er latterlig, sa Trump.

Med bakgrunn i rettsavgjørelsen kritiserte presidenten også demokratene og sin utfordrer ved høstens valg, Joe Biden, for hans skiftende standpunkt til føderal dødsstraff. Biden har tidligere vært for slik dødsstraff, men endret i fjor mening og varslet at han vil gå inn for å få fjernet dødsstraff også på delstatsnivå.

– De beskytter kriminelle og Biden motsetter seg dødsstraff, selv for politimordere og barnedrapsmenn, sa Trump til de flere hundre som hadde møtt opp for å høre ham snakke under et arrangement på flyplassen i Tampa.

