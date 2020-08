Minister: Russisk massevaksinasjon mot koronaviruset i oktober

utenriks

Ministeren oppgir at leger og lærere kommer til å være først ute med å bli vaksinert, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Lørdagens kunngjøring kommer tre dager etter at russiske myndigheter varslet at de kommer til å innlede produksjonen av to «lovende» vaksiner i september og oktober.

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci er skeptisk til russiske og kinesiske vaksineprosjekter.

– Jeg håper at kineserne og russerne faktisk tester vaksinene før de deler dem ut til alle og enhver, sa han i en kongresshøring fredag.

Uttalelsen kom etter at han fikk spørsmål om det er aktuelt for USA å bruke russiske og kinesiske vaksiner hvis de kommer først.

