Minst ti sivile drept av Boko Haram i Tsjad

En lokal tjenestemann sier at angrepet skjedde klokka 3 om natten, og at to kvinner og åtte menn i landsbyen ble drept.

– De bortførte sju menn og plyndret og tente på landsbyen før de dro, sier kilden.

Landsbyen Tenana ligger i den voldsrammede regionen ved Tsjadsjøen, som er omringet av fire land, Niger, Nigeria, Kamerun og Tsjad. Alle landene er blitt rammet av Boko Haram-opprøret, som startet i Nigeria i 2009.

Jihadistene er kjent for sine blodige angrep på lokalbefolkningen, for bortføring av skoleelever og rekruttering av barn og ungdommer.

