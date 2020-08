President Donald Trump vil forby TikTok

utenriks

Beskjeden om at presidenten har bestemt seg for å forby appen ble gitt til reportere om bord i presidentens fly Air Force One fredag kveld. Ifølge CNN-reporter Kaitlan Collins vurderer Trump å utstede et forbud i form av en presidentordre. Også andre reportere i flyet melder om samme sak.

Videre skal Trump også ha sagt at han ikke stiller seg positiv til at et amerikansk selskap skal få kjøpe opp den amerikanske delen av TikTok.

Kritikere av TikTok har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Kina kan bruke appen til å overvåke brukere. TikTok er eid av det kinesiske selskapet Byte Dance.

