Argentina: Har oppnådd avtale med kreditorer

Enigheten sikrer landet en betydelig gjeldslettelse, opplyste regjeringen tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Argentina misligholdt statsgjeld i mai i år for niende gang i landets historie. I to år har landet vært i resesjon, og etter at koronapandemien brøt ut, anslås den økonomiske tilbakegangen i år å bli på 9,9 prosent, ifølge en prognose fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

Blant Argentinas kreditorer er amerikanske Blackrock, verdens største fondsforvalter. Kreditorene har foreløpig ikke kommentert opplysningene fra den argentinske regjeringen om gjeldsavtalen.

President Alberto Fernandez' regjering hadde satt tirsdag 4. august som frist til å fullføre en avtale med kreditorene, men regjeringen har nå forskjøvet datoen til 24. august for å kunne gi nok tid til å iverksette avtalen.

– Betydelig gjeldslettelse

– Avtalen vil gjøre det mulig for medlemmene i kreditorgruppene og andre obligasjonseiere til å støtte Argentinas forslag til restrukturering av gjeld og tillate Argentina en betydelig gjeldslettelse, heter det i en uttalelse fra finansdepartementet.

Beløpet som avtalen omfatter, utgjør omtrent en femdel av landets totale statsgjeld på 324 milliarder dollar, et beløp som igjen utgjør rundt 90 prosent av Argentinas bruttonasjonalprodukt (BNP).

Argentina klarte ikke å betale en renteregning på 500 millioner dollar 22. mai på den misligholdte statsgjelden på 66 milliarder dollar. I forrige uke skulle Argentina ha betalt inn 600 millioner dollar, noe landet heller ikke klarte.

Mer gjeld må løses

De tre store kreditorgruppene, Ad Hoc, Argentina Creditor Committee og Exchange Bondholder, samt noen andre store aktører, uttalte i forrige måned at de representerer en så stor andel av obligasjonene at de ville ha vetomakt over enhver avtale. De avviste Argentinas til da siste forslag til avtale.

Argentina har også til hensikt å reforhandle tilbakebetalinger på et lån på 44 milliarder dollar til Det internasjonale pengefondet (IMF).

Landet må også finne en løsning rundt en gjeldspost på 41,7 milliarder dollar der betalingene er blitt satt på vent til desember neste år.

Over en tredel av landets befolkning på 44 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensen. Den årlige inflasjonen er på over 50 prosent.

