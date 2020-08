FN: Utdanningsstansen er en «generasjonskatastrofe»

utenriks

Skolestengningene har påvirket 94 prosent av alle verdens elever. Dette er det største avbruddet i utdanning noensinne, ifølge FN-rapporten «Education during Covid-19 and beyond».

– Vi står foran en generasjonskatastrofe som kan føre til at umåtelige mengder med menneskelig potensial går til spille, underminere tiår med utvikling og forverre befestede ulikheter, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse om rapporten.

Kan forverre eksisterende problemer

Det er særlig fattige, folk med funksjonsnedsettelser, flyktninger, jenter og andre sårbare grupper som lider mest som følge av skolestengningene.

Som følge av tiltakene kan man også risikere å se en nedgang i andelen barn som går på skole. Så mange som 23,8 millioner barn og ungdom ventes å ikke vende tilbake til skolene, selv etter gjenåpning, som følge av den økonomiske nedgangen forårsaket av korona.

Guterres fremhever at skolestengningene kan ha omfattende ringvirkninger.

– Effektene på blant annet ernæring, barneekteskap og likestilling mellom kjønnene er dypt bekymringsverdige, sier han.

– Vi er på et avgjørende tidspunkt for verdens barn og unge. Avgjørelsene til myndigheter og partnere vil ha varige effekter for flere hundre millioner unge og på utviklingsmulighetene til land i flere tiår framover, understreker han.

Ber land prioritere skoleåpning

For å bekjempe de negative effektene, oppfordrer FN alle lands myndigheter om å prioritere utdanning og gjøre sitt ytterste for å få bukt med smittespredningen slik at skolene kan gjenåpnes.

Rapporten framhever også at gode innovative læringsmetoder som ble tatt i bruk under koronapandemien, må videreføres og videreutvikles i tiden framover.

