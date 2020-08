Nordmann nær dramatisk eksplosjonen i Beirut: – Så glassbiter over alt

utenriks

– Etter den første eksplosjonen trodde vi det var jordskjelv. Så kom den andre smellen, og vi kjente lufttrykket nær slo oss i bakken. Jeg og de to barna mine kastet oss ned på bakken, forteller Sørvig til NTB.

Sørvig forteller om kaotiske scener, og at han så glassbiter fra knuste vinduer opptil 5 kilometer unna eksplosjonen.

– Jeg var i Libanon da en eksplosjon tok livet av statsminister Rafik Hariri i 2005, men denne eksplosjonen var mye kraftigere, sier Sørvig, som har kjørt barna i sikkerhet hos et familiemedlem.

– Akkurat nå er situasjonen veldig uoversiktlig, og de fleste går rundt i sjokk. Jeg har hørt meldinger om at et sykehus alene har tatt imot 500 skadde, sier Sørvig, som er forfatter og journalist og også stedlig representant for bistandsorganisasjonen NORWAC.

Utenriksdepartementet bekrefter at de foreløpig ikke har fått inn melding om skadde nordmenn i forbindelse med eksplosjonen.

– Ansatte ved ambassaden er alle trygge. Vi har sendt ut melding til reiseregistrerte nordmenn i Libanon og har ikke fått henvendelser, men situasjonen er fortsatt under utvikling, sier utenriksdepartementets pressekontakt Ane Lunde.

Heller ikke noen av de internasjonalt ansatte ved Norsk Folkehjelp i Libanon er skadd, men hovedkontoret til organisasjon, som ligger flere kilometer unna havna, har fått seg en kraftig trøkk.

– Vinduene ved kontoret vårt er slått inn og dørene er falt av hengslene, sier Gudrun Bertinussen, landdirektør for Norsk Folkehjelp i Libanon.

