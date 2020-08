Orkanen Isaias har truffet land i North Carolina

utenriks

Orkanen har maksimal vindstyrke på 37 meter i sekundet, ifølge senteret. Meteorologer advarer om styrtregn og potensielt livstruende stormflo.

Orkansenteret har på forhånd bedt folk som bor langs kysten i North Carolina og South Carolina om å forberede seg på oversvømmelser oppimot 1,5 meter og oppimot 20 centimeter regn.

Det er utstedt varsel om tropisk storm hele veien langs østkysten opp til delstaten Maine, der det kan bli styrtflod flere områder onsdag.

Orkansenteret advarer også om at det er fare for tornadoer i North Carolina mandag kveld og tirsdag morgen, og fra den østlige delen av Virginia og nordover langs østkysten opp til sør i New England-regionen senere tirsdag.

