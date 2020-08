utenriks

Situasjonen er svært uoversiktlig og opplysningene om tallet på døde og skadde varierer. Nyhetsbyrået AP siterer helseminister Hassan Hamad på at over 25 personer er døde, AFP siterer samme kilde på at tallet er 27.

Reuters melder på sin side at 30 har mistet livet og at 3.000 er skadd. Libanesisk Røde Kors melder om over 2.200 skadde.

Vitnebeskrivelser og bilder fra stedet viser enorme ødeleggelser i havneområdet. Tallet på døde ventes å stige når myndighetene får oversikt over situasjonen.