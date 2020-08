Colombias ekspresident satt i husarrest

utenriks

Uribe, som i dag sitter i nasjonalforsamlingen, er etterforsket for bestikkelser og for å ha presset vitner til å holde tyst om hans bånd til paramilitære grupper i Colombia. De ønsker husarrest for å hindre bevisforspillelse.

– Det å bli fratatt friheten min gjør meg veldig trist av hensyn til kona mi, familien min og de colombianerne som fortsatt tror at jeg har gjort noe godt for fedrelandet, skriver Uribe på Twitter.

Uribe, som var Colombias president mellom 2002 og 2010, er en kontroversiell politiker. Hans støttespillere gir ham æren for at sikkerheten i landet bedret seg, mens kritikere framholder at det hadde en høy pris i et menneskerettighetsperspektiv. Paramilitære grupper har stått bak en rekke grove menneskerettighetsbrudd i løpet av konflikten i Colombia.

Landets sittende president Ivan Duque, som er politisk alliert med Uribe, framholdt at ekspresidenten er uskyldig. Han ba om «refleksjon», men viste til at han støttet uavhengigheten til høyesterett.

Saken mot Uribe startet da Ivan Cepeda, som sitter i kongressen i Colombia, intervjuet tidligere medlemmer av paramilitære grupper i fengsel. De anklaget Uribe for å ha hjulpet til med å etablere en paramilitær gruppe på midten av 1990-tallet.

Uribe saksøkte Cepeda, men ble senere selv etterforsket for å ha bestukket og forsøkt å påvirke dem til å få det til å se ut som om Cepeda prøvde å ødelegge hans rykte.

