Minst seks mistet livet etter at Isaias herjet på USAs østkyst

To personer døde da Isaias forårsaket en tornado som traff et område for husvogner i North Carolina. En sjåfør døde i Pennsylvania da bilen hennes ble tatt av strømmen mens den kjørte i høyt overvann.

To andre mistet livet da trær veltet som følge av kraftig vind i Maryland og New York, ifølge amerikanske myndigheter. En sjette person fikk en gren fra et tre over seg og mistet livet i Delaware.

Isaias hadde på det meste vindkast opp i 29 meter i sekundet, men sent tirsdag var topphastigheten nede i 22 meter i sekundet.

I takt med at Isaias har beveget seg nordover, har flomfaren fulgt etter. Schulkill-elva i Philadelphia er ventet å nå en topphøyde på 4,7 meter onsdag, det høyeste vannivået på 150 år. Tirsdag kveld hadde elva allerede gått over sine bredder i enkelte lavtliggende områder.

Mer enn 3,7 millioner kunder, fordelt på flere delstater, har mistet strømmen tirsdag fordi trær har veltet over kraftlinjer. Bare i New York var 870.000 uten strøm tirsdag kveld, ifølge guvernør Andrew Cuomo.

