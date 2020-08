Pakistan anklager India for «forbrytelser mot menneskeheten» i Kashmir

utenriks

Demonstrasjoner var planlagt over hele Pakistan for å markere motstand mot at Indias regjering for nøyaktig ett år siden fratok selvstyret til befolkningen i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen, som er delt mellom de to nabolandene.

Både India og Pakistan hevder de har rett på regionen, som har vært en kilde til konflikt mellom landene siden 1947 og der flertallet av befolkningen er muslimer.

– Indias såkalte sekulære og demokratiske akkreditiver står igjen fullstendig uten troverdighet, sier Khan i en uttalelse.

Han kaller innføringen av indisk styre over regionen en «forbrytelse mot menneskeheten».

Khan er særlig kritisk til det han hevder er Indias statsminister Narendra Modis forsøk på å endre den demografiske sammensetningen i Kashmir, ved å øke andelen hinduer sammenlignet med muslimer gjennom et bosetterprosjekt han mener er inspirert av Israels politikk på Vestbredden i Palestina.

– Dette er et åpenbart brudd på resolusjonene til FNs sikkerhetsråd og folkeretten, understreker Khan, som ledet en protest gjennom byen Muzaffarabad, hovedstaden i den delen av Kashmir som er underlagt pakistansk styre.

Et nytt offisielt kart som viser hele Kashmir som del av Pakistan, ble utgitt tirsdag.

Spenningene mellom atomvåpenmaktene India og Pakistan har tiltatt som følge av Indias stramme grep i Kashmir, inkludert store begrensninger på bevegelsesfrihet og kommunikasjon for å dempe uroen i regionen.

